Il “nodo” candidato per il centrosinistra. La partita a scacchi tra M5S e Pd

trattative infinite

LAMEZIA TERME L’impasse non si sblocca e rischia di trascinarsi anche dopo Ferragosto, secondo fonti qualificate. La partita della candidatura alla presidenza della Regione per il centrosinistra si gioca ormai sul tavolo nazionale dei big della coalizione, nel contesto complessivo che vede il dossier Calabria insieme alle altre chiamate al voto nello “spezzatino” autunnale. L’odierna giornata non ha registrato sostanziali passi avanti, in un quadro che resta subordinato alle possibili scelte del Movimento 5 Stelle. Non si schioda l’indisponibilità, dovuta anche a motivi personali, del nome “forte” dei pentastellati, l’europarlamentare calabrese Pasquale Tridico, e questo stallo ovviamente ingessa e condiziona tutti. Il Pd, a cominciare dalla sua leader Elly Schlein, avrebbe già manifestato anche a Giuseppe Conte il suo sì a Tridico, come anche altri partiti della coalizione, ma è un sì limitato a Tridico: altri nomi M5S i dem difficilmente li accetterebbero. Per questo – come anticipato nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria – potrebbe prendere corpo una sorta di piano B, che risponderebbe al profilo di un candidato politico del Pd, in particolare del segretario regionale Nicola Irto: anche Irto si sarebbe già detto più volte indisponibile ma il pressing su di lui, magari capitanato dalla stessa Schlein, potrebbe diventare irresistibile nelle prossime ore, e su Irto ci sarebbe il via libera anche degli alleati. Irto più che il sindaco dem di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che – dicono fonti qualificate del centrosinistra – non sarebbe gradito al M5S e non sarebbe nei pensieri – per motivi di correnti interne al partito – nemmeno della stessa Schlein. C’è poi sempre Avs-Alleanza Verdi Sinistra, che ha in serbo il nome del sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, che però non riscalda affatto né il Pd né il M5S né l’area riformista, quest’ultima invece molto propensa all’ipotesi Tridico o all’ipotesi Irto. Il succo di tutta questa situazione comunque è una “matassa” che secondo i “bene informati” potrebbe dilazionare la scelta a dopo Ferragosto. (a. c.) (Foto Ansa)

