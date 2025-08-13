Si legge in: 1 minuto
nuova tragedia in mare
Lampedusa, almeno 20 morti in un naufragio
Secondo le prime informazioni, sarebbero tra i 70 e gli 80 i superstiti
Pubblicato il: 13/08/2025 – 14:46
È di almeno 20 morti il bilancio del naufragio a largo di Lampedusa. Al momento sono infatti stati recuperati 20 cadaveri dopo che un barcone carico di migranti si è ribaltato.
Secondo le prime informazioni, sarebbero tra i 70 e gli 80 i superstiti. Le operazioni di recupero sono però ancora in corso. I cadaveri, già imbarcati su alcune motovedette, dovrebbero giungere in porto fra un paio d’ore.
