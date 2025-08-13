Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:39
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

verso il voto

Regionali, nessuno vuole candidarsi. «Al Pd-M5S resta solo Irto»

Continuano le incertezze di Tridico, fuori dai giochi anche Lucano, Fratoianni e Bonelli

Pubblicato il: 13/08/2025 – 9:39
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Regionali, nessuno vuole candidarsi. «Al Pd-M5S resta solo Irto»

Al Pd e alla coalizione del centrosinistra, in Calabria, non resterebbe che il senatore e segretario regionale dei Dem Nicola Irto come «unico sfidante di Roberto Occhiuto» alle ormai imminenti elezioni regionali. Lo scrive questa mattina “Il Tempo” in un articolo a firma di Aldo Rosati, analizzando gli ultimi avvenimenti politici nella nostra regione.
Contrapporsi al dimissionario Occhiuto, infatti, sarebbe «una missione considerata quasi impossibile» scrive il quotidiano romano secondo il quale prevarrebbe il «chi me lo fa fare?». Elly Schlein «aveva subito sguinzagliato i suoi cacciatori di teste, muniti di un identikit sufficientemente generico, all’apparenza un lavoretto abbastanza facile», scrive il giornale, riferendosi a Pasquale Tridico del M5S. Ma «il diretto interessato, per alcuni la vittima sacrificale, si smarca fin dal primo giorno, da quando il Presidente della Regione Calabria decide l’uno-due che manda in confusione il campo largo».
Trovare il candidato è però una necessità stringente, visto che si andrà alle urne il 5-6 ottobre e occorre prendere una decisione entro Ferragosto.
Secondo l’analisi del Tempo se Tridico rifiuta, tocca necessariamente a qualcuno del Pd visti anche i passi indietro del duo BonelliFratoianni e quello di Mimmo Lucano. Non resterebbe, dunque, solo che Nicola Irto, già presidente del Consiglio regionale e senatore. Il tempo stringe, l’alleanza formato extra large (con Italia Viva, Più Europa ed Azione) si rivedrà nelle prossime ore. L’impegno è quel lo di avere pronta la forma zione per affrontare il centrodestra.

Argomenti
candidatura centrosinistra regionali
NICOLA IRTO
OCCHIUTO
pd-m5s
REGIONALI
sfidanti occhiuto
Top
voto regione calabria
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x