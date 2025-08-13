Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:20
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

le indagini lampo

Turista rapinato a Napoli, un arresto

Fermo per un 26enne. Obiettivo un orologio da 80mila euro

Pubblicato il: 13/08/2025 – 10:20
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Turista rapinato a Napoli, un arresto

Indagini lampo della polizia e un primo arresto per la rapina di un orologio di lusso a Napoli finita con il ferimento del turista che lo indossava. Fermo di indiziato di delitto per un uomo di 26 anni che con un complice, nella mattinata di ieri, a bordo di uno scooter, con il volto coperto da caschi e armati di pistola, davanti l’hotel Excelsior in via Partenope, ha cercato di portare via a un uomo di nazionalità marocchina, che stava lasciando l’albergo con moglie e figli, un Audemars Piguet del valore di circa 80mila euro. Il turista si è rifugiato nella hall per evitare gli scippatori, ma è stato inseguito e, nella colluttazione finita con la rapina dell’orologio, uno dei due rapinatori ha esploso un colpo d’arma da fuoco che si è conficcato nel soffitto dell’ingresso, mentre la vittima ha riportato un trauma contusivo multiplo giudicato guaribile in 10 giorni. I due rapinatori, poco dopo, hanno anche preso di mira un supermercato in corso Europa, portando via l’incasso, 2.350 euro. La Squadra Mobile, coordinata dalla procura di Napoli, grazie ai racconti delle vittime e di alcuni testimoni e la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati presenti nelle zone dei ‘colpi’, è arrivata a identificare uno dei due rapinatori.

Argomenti
arresto napoli rapina
polizia napoli
rapina napoli
rapina orologio napoli
Top
Turista rapinato a Napoli
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x