Atp Cincinnati, Sinner vola in semifinale
Il numero uno al mondo ha trionfato in due set contro Felix Auger-Aliassime
Pubblicato il: 14/08/2025 – 23:18
Jannik Sinner batte per la prima volta in carriera Felix Auger-Aliassime, numero 28 del ranking Atp, e si qualifica per la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno al mondo ha trionfato in due set con il punteggio di 6-0, 6-2 in un’ora e 11′ di gioco. In semifinale il giocatore azzurro affronterà il vincente della sfida tra il francese Atmane e il danese Rune.
