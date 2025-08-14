Si legge in: 1 minuto
Botulino, altri tre pazienti dimessi dall’ospedale di Cosenza
Il bollettino dell’azienda ospedaliera. Due erano in Pediatria. Al momento sono ancora nove i ricoverati
14/08/2025 – 15:11
COSENZA «Altri pazienti fanno ritorno a casa. Nella giornata di oggi sono dimessi al domicilio 3 pazienti: 1 ricoverato in Area medica; 2 ricoverati in Pediatria. Trasferito dalla Terapia Intensiva al Reparto di Medicina un paziente. Situazione ricoveri: in tutto 9, 2 in Terapia Intensiva; 1 in Pediatria; 6 nei Reparti di Area Medica». E’ quanto si legge nel bollettino dell’azienda ospedaliera di Cosenza con riferimento ai ricoveri per botulino.
