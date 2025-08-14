Si legge in: 1 minuto
Occhiuto: «Tra il 2025 e il 2026 ci saranno 37 nuovi treni: un salto enorme per la Calabria»
Il presidente della Regione sui social: «Questa terra per troppo tempo ha viaggiato tra littorine e ritardi»
CATANZARO “In questi giorni mi state inviando tantissimi scatti e video dai nuovi treni che, dopo anni di parole e annunci, noi siamo riusciti a mettere sui binari della Calabria. E non finisce qui: oltre ai 27 treni già in servizio nel 2025, dal 2026 ne arriveranno altri 10. In totale saranno 37: un salto enorme per una regione che troppo a lungo ha viaggiato tra littorine e ritardi. Continuate a mandarmi foto e video: insieme raccontiamo la Calabria che non si ferma”. Così su Instagram il presidente della Regione Roberto Occhiuto.
