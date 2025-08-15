Beni confiscati, boom di destinazioni: in un anno +23%

lotta alle mafie

PRATO “Le organizzazioni criminali si combattono con gli arresti ma anche aggredendo i loro patrimoni per restituirli alla collettività per scopi sociali. Il governo sta lavorando in modo sempre più determinato in questo senso, come dimostrano i dati del Viminale sui beni destinati in questi primi 7 mesi: quasi il 23% in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Parliamo di aziende da rilanciare preservando l’occupazione, di edifici riutilizzati per ospitare commissariati e caserme, di terreni da far coltivare a giovani imprenditori. Un segnale preciso dello Stato contro la mafia. Un grande sforzo in favore dei cittadini e dei territori che il Governo Meloni porterà avanti fino in fondo per riaffermare la legalità”. Lo dice Wanda Ferro (FdI), sottosegretaria all’Interno con delega ai beni confiscati, dopo la riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto nella Prefettura di Prato. (Agi)

