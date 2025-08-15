Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:36
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

lotta alle mafie

Beni confiscati, boom di destinazioni: in un anno +23%

Il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro: un grande sforzo in favore dei cittadini e dei territori

Pubblicato il: 15/08/2025 – 15:21
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Beni confiscati, boom di destinazioni: in un anno +23%

PRATO “Le organizzazioni criminali si combattono con gli arresti ma anche aggredendo i loro patrimoni per restituirli alla collettività per scopi sociali. Il governo sta lavorando in modo sempre più determinato in questo senso, come dimostrano i dati del Viminale sui beni destinati in questi primi 7 mesi: quasi il 23% in più rispetto allo stesso periodo del 2024. Parliamo di aziende da rilanciare preservando l’occupazione, di edifici riutilizzati per ospitare commissariati e caserme, di terreni da far coltivare a giovani imprenditori. Un segnale preciso dello Stato contro la mafia. Un grande sforzo in favore dei cittadini e dei territori che il Governo Meloni porterà avanti fino in fondo per riaffermare la legalità”. Lo dice Wanda Ferro (FdI), sottosegretaria all’Interno con delega ai beni confiscati, dopo la riunione del  Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenuto nella Prefettura di Prato. (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
beni confiscati
comitato sicurezza
Ferro
governo
lotta alla mafia
Mafia
sottosgeretario
Top
WANDA FERRO
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x