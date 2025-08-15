Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:35
una giornata storica

Trump-Putin, stasera l’incontro in Alaska

La Casa Bianca comunica l’agenda del presidente americano, in partenza per Anchorage

Pubblicato il: 15/08/2025 – 9:03
ROMA L’incontro di Anchorage, in Alaska, tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin inizierà alle 11, ora locale (le 21 in Italia). E’ quanto si legge nel comunicato diffuso dalla Casa Bianca con il programma degli appuntamenti chiave del presidente americano oggi. Trump partirà dalla Casa Bianca alle 6:45 (le 12:45 in Italia) diretto ad Anchorage. Circa nove ore dopo, alle 11:00 ora locale (le 21 in Italia), lui e Putin inizieranno i colloqui. Ieri l’orario indicato dal Cremlino era quello delle 11:30 in Alaska (le 21:30 in Italia). Dopo quasi sette ore di colloqui, il presidente prevede di lasciare Anchorage alle 17:45 ora locale (3:45 di domani in Italia). (Agi)

