Trump-Putin, stasera l’incontro in Alaska

una giornata storica

ROMA L’incontro di Anchorage, in Alaska, tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin inizierà alle 11, ora locale (le 21 in Italia). E’ quanto si legge nel comunicato diffuso dalla Casa Bianca con il programma degli appuntamenti chiave del presidente americano oggi. Trump partirà dalla Casa Bianca alle 6:45 (le 12:45 in Italia) diretto ad Anchorage. Circa nove ore dopo, alle 11:00 ora locale (le 21 in Italia), lui e Putin inizieranno i colloqui. Ieri l’orario indicato dal Cremlino era quello delle 11:30 in Alaska (le 21:30 in Italia). Dopo quasi sette ore di colloqui, il presidente prevede di lasciare Anchorage alle 17:45 ora locale (3:45 di domani in Italia). (Agi)

