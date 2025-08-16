Skip to main content

Carceri calabresi, doppia visita del sottosegretario Delmastro

Martedì 19 agosto visiterà la casa di reclusione di Laureana di Borrello, mercoledì 27 la casa circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro

Pubblicato il: 16/08/2025 – 18:12
ROMA Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove (Fdi) nella mattina del prossimo martedì 19 agosto (arrivo alle ore 11,30) visiterà la casa di reclusione di Laureana di Borrello. Al termine della visita, alle ore 13,30 circa, si terrà un punto stampa.  Inoltre il sottosegretario Delmastro visiterà il prossimo mercoledì 27 agosto (arrivo alle ore 11,30)  la Casa circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro. Al termine della visita, alle ore 14 circa, si terrà un punto stampa. 

Nella foto Delmastro l’anno scorso in visita a Reggio Calabria

