Fine della guerra e liberazione ostaggi: 500mila persone a Tel Aviv

la manifestazione

Il Forum delle famiglie degli ostaggi israeliani dichiara che quasi 500.000 persone si sono radunate stasera nella Piazza degli Ostaggi e nelle strade circostanti di Tel Aviv per la manifestazione che chiede al governo di raggiungere un accordo per liberare gli ostaggi. Cifre ufficiali non ce ne sono. “Quasi 500.000 persone si sono radunate”, si legge nella dichiarazione, citata dal Times of Israel – per chiarire che l’intero popolo israeliano vuole il rilascio di tutti gli ostaggi e la fine della guerra”, afferma il Forum, che stima che in tutto Israele in decine di manifestazione il totale dei manifestanti raggiunga il milione.