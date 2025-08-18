Si legge in: 1 minuto
Carceri, il sottosegretario Delmastro arriva in Calabria
Incontrerà gli agenti della Polizia Penitenziaria e la dirigenza della Casa di reclusione di Laureana di Borrello
Pubblicato il: 18/08/2025 – 11:28
Il sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, nella giornata di domani, martedì 19 agosto, si recherà in Calabria per incontrare gli agenti della Polizia Penitenziaria e la dirigenza della Casa di reclusione di Laureana di Borrello (Reggio Calabria). Nel corso della giornata è previsto un punto stampa. Appuntamento alle ore 13.30 nel piazzale antistante la Casa di reclusione, in viale Paolo Quattrone 7.
