Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:24
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

LA DECISIONE

I rifiuti cancerogeni di Crotone andranno fuori dalla Calabria

Il Tar di Catanzaro ha accolto il ricorso dell’avvocato Francesco Pitaro

Pubblicato il: 18/08/2025 – 14:24
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
I rifiuti cancerogeni di Crotone andranno fuori dalla Calabria

CATANZARO Il Tar Catanzaro con sentenza N 1410/2025, pubblicata oggi, ha accolto il ricorso proposto dall’avvocato Francesco Pitaro nell’interesse del Pd provinciale di Crotone e dei comuni di Strongoli, Scandale e Santa Severina. Più precisamente il Tar ha annullato il decreto del Ministero con cui è stato disposto lo smaltimento dei rifiuti industriali nella città di Crotone e la successiva Ordinanza del Commissario Errigo avente analogo contenuto. «Il Tar – commenta Pitaro – ha ritenuto fondate le molteplici censure che abbiamo sollevato nei confronti di due atti/provvedimenti con cui si era deciso, in contrasto con precedenti decisioni amministrative, che i rifiuti tossici dovessero essere smaltiti nella città di Crotone. Si tratta di una decisione di grande rilievo giuridico che produce effetti positivi nei confronti dell’intero territorio di Crotone e della Calabria e con cui viene sradicata l’idea che la Calabria e Crotone siano una discarica all’interno della quale porre i tossici e cancerogeni e pericolosi rifiuti frutto di una esperienza industriale fallimentare», conclude l’avvocato.

Argomenti
Commissario Errigo
francesco Pitaro
Importanti
RIFIUTI CROTONE
Santa Severina
SCANDALE
Strongoli
tar catanzaro
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Crotone
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x