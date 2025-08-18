Terremoto in Calabria, scossa di 2.6 avvertita sulla costa sud occidentale

la rilevazione

Un terremoto di magnitudo ML 2.6 è avvenuto nella zona: Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria). La scossa è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.33 ad una profondità di 168 km.

