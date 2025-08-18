Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:20
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la rilevazione

Terremoto in Calabria, scossa di 2.6 avvertita sulla costa sud occidentale

La scossa è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.33

Pubblicato il: 18/08/2025 – 16:37
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Terremoto in Calabria, scossa di 2.6 avvertita sulla costa sud occidentale

Un terremoto di magnitudo ML 2.6 è avvenuto nella zona: Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria). La scossa è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.33 ad una profondità di 168 km.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CRONACA
ingv
Reggio di Calabria
scossa terremoto
terremoto
Categorie collegate
Cronaca
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x