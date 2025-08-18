Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
la rilevazione
Terremoto in Calabria, scossa di 2.6 avvertita sulla costa sud occidentale
La scossa è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.33
Pubblicato il: 18/08/2025 – 16:37
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Un terremoto di magnitudo ML 2.6 è avvenuto nella zona: Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria). La scossa è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.33 ad una profondità di 168 km.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali