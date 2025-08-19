Governatori più amati, Zaia (Veneto) ancora al primo posto

il sondaggio

È ancora Luca Zaia – presidente della regione Veneto – il presidente di Regione più amato dai cittadini con un consenso ancora in crescita al 67,9%. È uno dei dati più significativi di un sondaggio realizzato per Affaritaliani da Roberto Baldassari, direttore generale dell’istituto demoscopico Lab21.



Al secondo posto si piazza Massimo Fedriga del Friuli Venezia-Giulia (63,1%) mentre sull’ultimo gradino del podio troviamo Michele Pascale, presidente dell’Emilia-Romagna con il 60,5%. Fuori invece dalla “top 10” il presidente dimissionario della Regione Calabria e prossimo candidato per il centrodestra, Roberto Occhiuto.

Il sondaggio ha riguardato anche i sindaci delle città metropolitane. In questo caso al nono posto troviamo il primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, con il 44,8% appaiato con Vito Leccese, sindaco di Bari, e Roberto Lagalla, sindaco di Palermo.