Governatori più amati, Zaia (Veneto) ancora al primo posto

Fuori dalla “top ten” Roberto Occhiuto. Tra i sindaci, Falcomatà al nono posto

Pubblicato il: 19/08/2025 – 12:17
È ancora Luca Zaia – presidente della regione Veneto – il presidente di Regione più amato dai cittadini con un consenso ancora in crescita al 67,9%. È uno dei dati più significativi di un sondaggio realizzato per Affaritaliani da Roberto Baldassari, direttore generale dell’istituto demoscopico Lab21.


Al secondo posto si piazza Massimo Fedriga del Friuli Venezia-Giulia (63,1%) mentre sull’ultimo gradino del podio troviamo Michele Pascale, presidente dell’Emilia-Romagna con il 60,5%. Fuori invece dalla “top 10” il presidente dimissionario della Regione Calabria e prossimo candidato per il centrodestra, Roberto Occhiuto.  
Il sondaggio ha riguardato anche i sindaci delle città metropolitane. In questo caso al nono posto troviamo il primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, con il 44,8% appaiato con Vito Leccese, sindaco di Bari, e Roberto Lagalla, sindaco di Palermo.   

