Ultimo aggiornamento alle 10:22
Morte di Congi, nasce l’associazione “Siamo tutti Serafino… nel segno di Antigone”

Per volontà di Caterina Perri, avvocato e moglie del 48enne calabrese deceduto lo scorso 4 gennaio a causa di ritardi nei soccorsi

Pubblicato il: 19/08/2025 – 10:22
SAN GIOVANNI IN FIORE Nasce a San Giovanni in Fiore l’associazione “#siamo tutti Serafino… nel segno di Antigone”, voluta da Caterina Perri (nella foto), avvocato e moglie di Serafino Congi, il 48enne calabrese deceduto lo scorso 4 gennaio a causa di gravi carenze del Servizio sanitario regionale. L’associazione, nata dal dolore di una tragedia che ha scosso l’intera comunità della Calabria, si propone di tutelare i diritti dei pazienti e delle loro famiglie, per trasformare la memoria di Serafino in impegno civile e battaglia per la giustizia. Il primo atto pubblico sarà l’iniziativa “#siamotuttiSerafino … nel segno di Antigone”, in programma a San Giovanni in Fiore il 20 agosto: alle ore 17 in piazza Frate Giuliano, vicino l’Abbazia florense. A scopo commemorativo e costruttivo, l’evento nasce per “non dimenticare” e per richiamare l’attenzione sulle responsabilità e sulle mancanze di un Servizio sanitario che, troppo spesso, si rivela inadeguato a garantire cure tempestive e dignitose. “La morte di mio marito Serafino – afferma Caterina Perri – non è stata una fatalità, ma la conseguenza di un sistema fragile e inefficiente. Ho deciso di fondare questa associazione perché nessun’altra famiglia debba affrontare quello che abbiamo vissuto noi. La memoria di Serafino deve trasformarsi in cambiamento e in azioni tangibili per rendere la salute un diritto concreto”.
Il richiamo ad Antigone, figura simbolica della fedeltà a princìpi etici superiori e della resistenza all’ingiustizia, vuole sottolineare la necessità di opporsi a logiche burocratiche e disumane che calpestano i diritti fondamentali. “Questa iniziativa – aggiunge Perri – vuole unire cittadini, istituzioni e operatori sanitari in un impegno comune, che è quello di restituire centralità alla persona, garantire il rispetto delle leggi e pretendere un servizio sanitario all’altezza dei bisogni dei calabresi”. L’associazione “#siamo tutti Serafino… nel segno di Antigone” intende costituire un presidio civico e legale per i pazienti e i loro familiari, promuovendo nel contempo una cultura della prevenzione, della responsabilità pubblica e della lotta alle disuguaglianze in sanità. L’appuntamento del 20 agosto segna l’inizio di un percorso che l’avvocato Perri e la sua famiglia hanno scelto di intraprendere in nome di Serafino e di tutti coloro che continuano a pagare il prezzo delle disfunzioni del Servizio sanitario calabrese.

