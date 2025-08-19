Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
il fatto
Tragedia a Roccella Jonica, un uomo muore sulla spiaggia
Sul posto l’intervento dell’elisoccorso. Inutili i tentativi di rianimare il 47enne colpito da un malore
Pubblicato il: 19/08/2025 – 12:59
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
ROCCELLA JONICA Tragedia sulla spiaggia di Roccella Jonica, nel Reggino, dove questa mattina un uomo è morto a seguito di un malore. Sconcerto tra i bagnanti che hanno assistito alla scena e al tentativo di rianimare l’uomo da parte dei sanitari intervenuti sul posto con l’elisoccorso. Per l’uomo, un 47enne, non c’è stato nulla da fare. (m.r.)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali