Violenta rissa su una spiaggia nel Crotonese, 4 feriti: uno è in gravi condizioni

Ancora non sono chiari i motivi all’origine della rissa. Sul posto i Carabinieri che stanno indagando sull’accaduto

Pubblicato il: 19/08/2025 – 17:36
CROTONE Una violenta rissa scoppiata sulla spiaggia di Le Cannella, nel comune di Isola Capo Rizzuto, ha causato quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni. Le persone coinvolte sono state trasportate d’urgenza all’ospedale civile San Giovanni di Dio di Crotone. Uno dei quattro riporta una ferita alla gola e versa in gravi condizioni. Non si conoscono ancora le motivazioni della rissa sulle quali stanno indagando i militari dell’Arma dei Carabinieri. La rissa è scoppiata tra le persone che erano in spiaggia provocando panico tra i bagnanti. Sul posto è anche stato fatto arrivare l’elisoccorso ma i feriti, che sarebbero tutti di Isola Capo Rizzuto, sono stati portati all’ospedale di Crotone. Il pronto soccorso del nosocomio è stato blindato ed è sorvegliato dalle forze dell’ordine. (Agi)

