Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:22
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’incidente

Scontro fra 3 auto e un furgone sulla SS106: tre feriti a Crotone – FOTO E VIDEO

Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche due bambini che non hanno riportato conseguenze

Pubblicato il: 20/08/2025 – 21:17
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Scontro fra 3 auto e un furgone sulla SS106: tre feriti a Crotone – FOTO E VIDEO

CROTONE È di tre persone ferite il bilancio di un incidente stradale che si è verificato intorno alle ore 19.30 lungo la Strada Statale 106 a Crotone. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di 4 veicoli, 3 auto e un furgone. Si tratta, in particolare, di una Mercedes GLC 300 con tre persone a bordo, tra le quali una ferita e trasferita in ospedale; una Hyundai Kona con il solo conducente, anch’egli condotto presso una struttura ospedaliera; una Toyota Corolla con due adulti e due bambini che, fortunatamente, non hanno riportato conseguenze; e un furgone Iveco, il cui conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale per gli accertamenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di viabilità. A seguito dell’incidente, la SS106 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato, per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Argomenti
feriti sulla ss106
In evidenza
incidente crotone
incidente ss 106
scontro sull ss 106
tre feriti crotone
Categorie collegate
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x