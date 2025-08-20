Scontro fra 3 auto e un furgone sulla SS106: tre feriti a Crotone – FOTO E VIDEO

l’incidente

CROTONE È di tre persone ferite il bilancio di un incidente stradale che si è verificato intorno alle ore 19.30 lungo la Strada Statale 106 a Crotone. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di 4 veicoli, 3 auto e un furgone. Si tratta, in particolare, di una Mercedes GLC 300 con tre persone a bordo, tra le quali una ferita e trasferita in ospedale; una Hyundai Kona con il solo conducente, anch’egli condotto presso una struttura ospedaliera; una Toyota Corolla con due adulti e due bambini che, fortunatamente, non hanno riportato conseguenze; e un furgone Iveco, il cui conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale per gli accertamenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di viabilità. A seguito dell’incidente, la SS106 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato, per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.