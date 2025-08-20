Si legge in: 1 minuto
l’ultimatum
Toscana, Calenda: «Se il programma lo decide Taverna non ci saremo»
Il leader di Azione commenta così l’accordo del candidato Giani
Pubblicato il: 20/08/2025 – 20:56
«Giani ha firmato un accordo con il M5s che prevede assurdità, redditi di cittadinanza, no alle infrastrutture etc. Nessuno di questi punti è stato discusso o negoziato con Azione. Se il programma di governo della regione lo decide Taverna noi non ci saremo». Lo scrive su X Carlo Calenda, segretario di Azione
