l’ultimatum

Toscana, Calenda: «Se il programma lo decide Taverna non ci saremo»

Il leader di Azione commenta così l’accordo del candidato Giani

Pubblicato il: 20/08/2025 – 20:56
Toscana, Calenda: «Se il programma lo decide Taverna non ci saremo»

«Giani ha firmato un accordo con il M5s che prevede assurdità, redditi di cittadinanza, no alle infrastrutture etc. Nessuno di questi punti è stato discusso o negoziato con Azione. Se il programma di governo della regione lo decide Taverna noi non ci saremo». Lo scrive su X Carlo Calenda, segretario di Azione

