il salvataggio

NARDODIPACE Sono stati trovati e recuperati i due turisti provenienti dal Belgio che si erano smarriti nei boschi tra Nardodipace e Bivongi, sul confine tra la provincia vibonese e reggina. I due turisti, dopo essersi recati ieri pomeriggio intorno alle 18:10 a Nardodipace per avventurarsi nei boschi delle Serre calabrese, avevano poi perso l’orientamento e chiesto soccorso tramite il Numero unico di emergenza 112. Subito il comando di Vibo Valentia dei Vigili del Fuoco ha inviato la squadra del distaccamento di Serra San Bruno che, insieme a quella di Monasterace, ha dato il via alle ricerche.

Recuperati solo stamattina

I due turisti sono stati individuati visivamente ieri alle 22:30 con le luci delle torci, ma trovandosi dal lato opposto rispetto ai soccorritori ed essendo il terreno scosceso e fittamente boscato e cespugliato, non potevano essere raggiunti. Con le prime luci dell’alba le squadre operative hanno raggiunto i due turisti e richiesto l’intervento del nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco del Reparto volo di Lamezia Terme per il recupero. Alle 08.40 circa dall’aeroporto di Lamezia Terme decollava Drago VF62 che raggiungeva il luogo dell’intervento ed effettuava il recupero, attraverso verricellamento, delle persone disperse che si trovano in buone condizioni di salute.

