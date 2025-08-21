Calenda risponde a Renzi: «Eletti con programma chiaro, non con quello dei 5S»

botta e risposta

«Il Terzo polo ha fatto la campagna elettorale per il rigassificatore di Piombino e contro il reddito di cittadinanza. Caro Matteo Renzi siamo in Parlamento perché gli elettori hanno votato questo programma non quello della Taverna. Ad Azione tanto basta». Lo scrive sui suoi social il leader di Azione Carlo Calenda replicando al presidente di Italia Viva Matteo Renzi, che nella sua enews ha aperto alle alleanze in Toscana e in Calabria con il M5S e con la sinistra radicale. “Chi abbandona la ‘tenda riformista’ regala il Paese alla destra», ha scritto il leader di Iv.