Ultimo aggiornamento alle 18:27
maxi sanzioni

“Dinner show” abusivo con fuochi d’artificio in un lido del Reggino: 4 denunce

L’evento era stato anche pubblicizzato sui social, ma era senza autorizzazioni. Scoperti lavoratori in nero che hanno tentato la fuga

Pubblicato il: 21/08/2025 – 16:03
MELITO PORTO SALVO Un “dinner show” con discoteca abusiva e fuochi d’artificio senza alcuna autorizzazione: è quanto scoperto dai Carabinieri di Melito Porto Salvo nel corso di alcuni controlli svolti in uno stabilimento balneare insieme al personale del commissariato di Condofuri. I militari, dopo essersi recati al lido, hanno scoperto la presenza di uno spettacolo con tanto di pagamento di un corrispettivo all’ingresso e discoteca senza alcuna preventiva autorizzazione. L’evento era stato anche pubblicizzato sulle diverse piattaforme “social” ed aveva fatto intervenire centinaia di persone. Nel corso del controllo, i militari hanno scoperto gravi irregolarità: nessuna licenza di pubblico spettacolo e carenze nelle misure di sicurezza sul lavoro. Il titolare dello stabilimento balneare è stato deferito in stato di libertà per aver mutato arbitrariamente la destinazione d’uso della predetta struttura organizzando uno spettacolo danzante in assenza di autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e sanzionato per oltre 7 mila euro per omessa comunicazione al centro per l’impiego di instaurazione del rapporto di lavoro con contestuale proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale.

La tentata fuga di due dipendenti

Denunciati anche 2 dipendenti di nazionalità bengalese e richiedenti protezione internazionale per resistenza a pubblico ufficiale, poiché datisi alla fuga mettendo a repentaglio l’incolumità dei presenti, e per non aver fornito documenti attestanti la loro regolarità sul territorio nazionale e un 43enne per la violazione della normativa prevista dal Codice della navigazione poiché trovato intento ad accendere fuochi pirotecnici su terreno demaniale senza alcuna autorizzazione. A quest’ultimo, inoltre, è stata inferta anche una pesante sanzione amministrativa di oltre 1.300 euro. I servizi di prevenzione e contrasto proseguiranno anche nei prossimi giorni, a conferma dell’impegno costante dei Carabinieri e delle altre forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza della comunità. Gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.

