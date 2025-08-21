Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:23
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la svolta

Milano, al via lo sfratto del Leoncavallo

La polizia nel Centro sociale per eseguire lo sgombero. L’ordine era stato rinviato diverse volte

Pubblicato il: 21/08/2025 – 10:01
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Milano, al via lo sfratto del Leoncavallo

MILANO La polizia sta eseguendo, con l’ufficiale giudiziario, l’ordine di sfratto emesso nei confronti dello storico centro sociale Leoncavallo a Milano. L’ordine era stato rinviato numerose volte. Lo sfratto del centro sociale di via Watteau era stato rinviato un centinaio di volte e lo scorso novembre il ministero dell’Interno era stato condannato a risarcire 3 milioni ai Cabassi, proprietari dell’area, proprio per il mancato sgombero. Nei mesi scorsi l’associazione Mamme del Leoncavallo aveva presentato una manifestazione d’interesse al Comune per un immobile in via San Dionigi che poteva rappresentare un primo passo per lo spostamento del centro sociale dall’attuale spazio. Lo storico ‘Leonka’ di Milano occupa lo spazio in via Watteau dal 1994. (Ansa) 

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
LEONCAVALLO
Polizia
sfratto
sfratto leoncavallo
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x