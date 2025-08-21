Nel Vibonese scoperta una piantagione di canapa indiana nascosta nei boschi
I Carabinieri di Fabrizia hanno rinvenuto oltre 150 piante dotate anche di un sistema di irrigazione automatico
VIBO VALENTIA I Carabinieri della Stazione di Fabrizia hanno scoperto una piantagione di canapa indiana nascosta nel cuore del bosco. L’attività di contrasto alle coltivazioni illegali di stupefacenti prosegue da parte dei militari con il coordinamento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, guidata da Camillo Falvo.
Sequestrate 150 piante
I militari, insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori, supportati dall’8º Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, in una radura di libero accesso, accuratamente schermata dalla vegetazione e dotata persino di un sistema di irrigazione automatizzato, hanno rinvenuto 150 piante in pieno sviluppo vegetativo. L’Autorità Giudiziaria, informata dell’esito dell’intervento, ha disposto la campionatura del raccolto e l’immediata distruzione mediante fuoco. L’operazione condotta sul campo dai Carabinieri della Stazione di Fabrizia si inserisce in un quadro investigativo più ampio che conferma l’attenzione della Procura verso i territori montani, spesso scelti come rifugio per attività illecite. Un ulteriore segnale di quanto il controllo capillare del territorio unito alla sinergia tra le articolazioni dell’Arma, resti un argine fondamentale contro la diffusione delle droghe nella provincia vibonese.
