Castrovillari, sequestrati 5 chilogrammi di cocaina: valevano 300mila euro

COSENZA Il personale della Polizia di Stato, a Castrovillari, ha effettuato diversi controlli amministrativi all’interno di aree adibite alla raccolta di mezzi in sequestro. In particolare, le investigazioni hanno riguardato un’autovettura fiutata dal cane antidroga. All’interno di un doppiofondo, ricavato dentro la portiera lato destro della vettura utilitaria, i poliziotti della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro cinque panetti, del peso di circa 1kg ciascuno, di cocaina, per un totale di 5,334 kg, e un panetto, del perso di circa 100 grammi, di hashish. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare introiti per circa 300mila euro. Il sequestro della droga è stato effettuato a carico di ignoti, pur proseguendo le verifiche nell’individuazione dei responsabili.

