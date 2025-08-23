Guardie mediche nel Catanzarese, «ottima copertura dei servizi territoriali»

il dialogo istituzionale

CATANZARO Per Francesco Esposito, segretario nazionale della Federazione dei Medici Territoriali-FMT, i dati resi pubblici dall’Asp di Catanzaro sulla copertura della guardia medica sono positivi: 100% nel Distretto di Soverato, 99% a Lamezia e 93% a Catanzaro. «Dimostrano – sottolinea Esposito – come il dialogo tra istituzioni e i sindacati medici, porti sempre a risultati concreti, in questo caso per il funzionamento delle postazioni di continuità assistenziale nell’Asp di Catanzaro, prima nel ponte di Ferragosto ed ora in questo fine settimana fino a lunedì 25 agosto». «Il dialogo – continua Esposito – e le misure straordinarie di valorizzazione economica, questa è la strada da seguire nell’assistenza territoriale anche puntando, nel prossimo futuro, sulla messa a pieno regime delle AFT, le aggregazioni funzionali territoriali con le associazioni dei medici di base. Solo per dare un altro dato: nel ponte le diverse postazioni hanno registrato oltre 30 accessi tra turisti e residenti. Un grazie particolare va a tutti i medici anche di FMT che con il loro lavoro hanno contribuito a questo successo per la tutela dei cittadini».