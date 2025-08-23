«Pieno sostegno a Tridico ma diciamo no a un rapporto duale Pd-M5S»

schermaglie nel centrosinistra

ROMA “Come Alleanza verdi sinistra sosterremo con impegno e lealtà Pasquale Tridico, che oggi è stato designato ufficialmente come candidato presidente alle prossime elezioni regionali della Calabria dal tavolo regionale delle forze progressiste. Nella discussione che ha preceduto questa scelta avevamo avanzato una nostra proposta, nella persona di Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano, a cui va il nostro ringraziamento per la disponibilità dimostrata nel mettersi in gioco in una sfida così complessa e difficile. La nostra proposta è maturata innanzitutto sulla base di un criterio di qualità e rinnovamento e nel quadro di un principio di equilibrio della coalizione alternativa alle destre. Per questo vogliamo ribadire che la scelta di Pasquale Tridico, sulle cui qualità non abbiamo mai espresso dubbi, non risolve la questione politica che abbiamo posto e che per noi resta rilevante. Per battere la destra nei territori e nel Paese occorre costruire una proposta qualificata sul terreno programmatico e plurale sul terreno della rappresentanza politica”. Così in una nota Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, leader di Avs. “Ora è il momento di fare, con tutte le nostre forze, la campagna elettorale in Calabria e nelle altre regioni al voto. Dopo occorrerà discutere di come si costruisce una coalizione vincente, che non può essere il risultato di un rapporto duale tra Pd e M5s”, concludono. (Adnkronos)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato