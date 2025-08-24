Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:01
il fatto

Intossicazione alimentare per 30 persone in un villaggio a Nicotera

In 5 sono state ricoverate. La causa un pasto servito all’interno della struttura. Accertamenti per chiarire se si tratti di botulino

Pubblicato il: 24/08/2025 – 17:40
NICOTERA Tutto è cominciato nella serata di ieri, quando sugli oltre 300 ospiti di un villaggio a Nicotera Marina, in ben 60 hanno iniziato ad accusare malessere. Oggi, circa 30 di loro sono rimasti intossicati. La causa sarebbe stata un pasto servito all’interno della struttura. Le cinque persone che hanno riportato i sintomi più gravi sono state ricoverate in ospedale. Sono in corso accertamenti per chiarire se si tratti dell’ennesimo caso di intossicazione da botulino, dopo il boom partito da Diamante. Le cucine del villaggio, sottoposte ai controlli dei carabinieri del Nas, sarebbero comunque risultate in buone condizioni igienico-sanitarie, dunque il problema potrebbe risiedere negli alimenti che sono stati serviti.

