l’intervento

La Ocean Viking recupera 47 migranti a largo della Libia

Tra loro anche 9 minori. Marina di Carrara assegnata come porto di sbarco

Pubblicato il: 24/08/2025 – 17:15
MARINA DI CARRARA La nave Ocean Viking, gestita dall’organizzazione umanitaria Sos Mediterranee, ha portato in salvo 47 persone, tra cui nove minori non accompagnati, che si trovavano su «un’imbarcazione in gomma in acque internazionali davanti alla Libia». Lo riferisce la stessa Sos Mediterranee in un messaggio su X. Molte delle persone soccorse hanno dichiarato di essere in fuga dal conflitto in corso in Sudan. «Le autorità italiane hanno assegnato Marina di Carrara come porto di sbarco», ha spiegato l’organizzazione umanitaria, sottolineando che il porto dista circa 1.300 chilometri dall’area del salvataggio. In questo modo, in base a quanto affermato da Sos Mediterranee, saranno richiesti circa «tre giorni e mezzo di navigazione in più che terranno la nostra nave lontana dal Mediterraneo». (NOVA)

