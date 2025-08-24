Non “figli di un Dio minore” ma veri outsider. La sfida di Noi Moderati per le Regionali

verso le regionali

LAMEZIA TERME Il banco di prova è stata Lamezia Terme, ed è stata una prova superata a pieni voti, nel senso letterale del termine, con tre consiglieri comunali eletti nella coalizione a sostegno del candidato sindaco – poi vincente – del centrodestra Mario Murone. Dopo l’ottimo risultato nella città della Piana, “Noi Moderati” ora tenta la sfida alle Regionali del 5 e 6 ottobre: il gruppo dirigente di Nm guidato da Maurizio Lupi e in Calabria da Pino Galati è da settimane al lavoro per allestire una lista competitiva nella coalizione che sostiene la seconda corsa di Roberto Occhiuto alla guida della Cittadella. Al fianco delle corazzate Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, ma con l’obiettivo di recitare non la parte dei “figli di un Dio minore” ma quello dell’outsider comunque protagonista, superando quella soglia del 4% che appare alla portata. Quattro anni fa l’esperienza di “Noi con l’Italia”, anzi più esperimento che esperienza, ma ora le premesse sono diverse.

I “papabili” candidati

E Noi Moderati ha già iniziato a piazzare alcune bandierine per quanto riguarda le candidature al Consiglio regionale, al fondo di trattative che vedono come “uomo macchina” un altro che di cose politiche regionali ne sa parecchio, Maurizio Vento, altro volto storico del centrodestra calabrese. Al momento ovviamente è tutto nell’ufficiosità, ma intanto Noi Moderati c’è. Nella circoscrizione centrale Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia il traino galatiano-lametino può avere un certo riscontro. In lista – dicono i “bene informati” – il vibonese Vito Pitaro, già consigliere regionale supervotato all’epoca delle elezioni del successo di Jole Santelli, e poi Valeria Fedele, che nella scorsa legislatura è stata consigliere regionale di Forza Italia per alcuni mesi, prima di essere costretta a cedere il seggio ad Antonello Talerico (a sua volta per un breve lasso di tempo commissario di Noi Moderati) a seguito di un ricorso elettorale. In questa circoscrizione altri “papabili” candidati di Nm sarebbero l’ex sindaco di Gizzeria Michele Rosato e il soveratese Pascasio Matacera. Ma l’uomo “forte” potrebbe essere Gianpaolo Bevilacqua, che alle ultime Comunali di Lamezia Terme da candidato sindaco ha marcato fortemente il territorio conquistando un successo inatteso: Bevilacqua, peraltro corteggiato anche da altre forze del centrodestra (come la Lega), vanterebbe del resto “ottimi uffici” con Galati e Vento. Nell’area di Catanzaro indiscrezioni riferiscono di un contatto stretto e diretto dei big di Nm con l’ex vicepresidente della Regione Enzo Ciconte, che potrebbe esprimere un proprio nome in lista. Nella circoscrizione Nord (Cosenza) tra i candidati il già coordinatore provinciale del partito Riccardo Rosa e l’ex sindaco di Fuscaldo Davide Gravina, ma Noi Moderati annuncia a breve novità eclatanti. Nella circoscrizione Sud (Reggio Calabria) a correre con Nm Gaetano Rao, già Forza Italia e già assessore provinciale a Reggio, Concetta “Cetty” Scarcella e Angela Anghelone, entrambi ex Coraggio Italia. (a. c.)

