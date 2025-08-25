«Non vogliamo dimenticarla, non dobbiamo dimenticarla»: a Lorica il ricordo di Ilaria Mirabelli

il ricordo

COSENZA A un anno dal tragico incidente in cui perse la vita, è stata commemorata oggi Ilaria Mirabelli, la stilista 38enne scomparsa prematuramente il 25 agosto 2024 in un drammatico schianto lungo la Statale 108 bis, nei pressi di Lorica, in località Baracchella. Proprio lì oggi pomeriggio parenti, amici e conoscenti si sono dati appuntamento per un momento di raccoglimento e preghiera nel luogo dell’impatto, dove è stata anche collocata una lapide in sua memoria.

Commozione e silenzio hanno accompagnato la breve ma intensa cerimonia, alla quale ha partecipato un nutrito gruppo di persone: tra loro la madre Lidia, la sorella Alessia e altri familiari, visibilmente segnati dal dolore ma sostenuti dalla vicinanza di una comunità che non ha dimenticato Ilaria.

«Non vogliamo dimenticarla, non dobbiamo dimenticarla»



«Non vogliamo dimenticarla, non dobbiamo dimenticarla», ha detto Padre Mario Madonna che ha preso parte alla commemorazione. «Preghiamo per la mamma Lidia, per la famiglia, perché il Signore possa confortare e donare la pace del cuore che si conquista giorno per giorno. Penso che la vostra presenza qui oggi possa dare conforto a questa famiglia che non è sola». Oltre al ricordo e alla preghiera, la giornata è stata anche occasione per rinnovare la richiesta di verità e giustizia. Alle 19 si terrà la messa in suffragio presso il Santuario della Madonna della Catena a Laurignano, centro in cui Ilaria viveva.

Il tragico incidente avvenne durante una gita domenicale in Sila. Ilaria viaggiava insieme a Mario Molinari, ex compagno e alla guida dell’auto che uscì improvvisamente di strada. Per Molinari, 45 anni, è stata fissata un’udienza preliminare: la Procura di Cosenza ne ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio stradale. Comparirà dinanzi al Gup Giuseppa Ferrucci il prossimo 7 ottobre.

Luigia Granata: «La mia Ilaria»



La figura di Ilaria Mirabelli resta impressa nel cuore di chi l’ha conosciuta non solo per la sua professionalità, ma soprattutto per la sua umanità e dolcezza. Stilista, appassionata di moda e arte orafa, lavorava nell’atelier dell’artista e designer cosentina Luigia Granata, che oggi ha voluto ricordarla con parole toccanti in un post su Facebook: «Un anno fa la mia vita è cambiata. Io e la mia famiglia abbiamo perso una presenza speciale: la mia Ilaria. Non era solo la mia segretaria, il mio braccio destro, la mia collaboratrice: era una amica, la mia complice… Le mie figlie la amavano, e la sua perdita è stata un dolore immenso per tutti noi. Perché una persona come Ilaria non si dimentica. Alla bellissima Ilaria, che è vicino al suo papà, fra gli angeli del cielo, e che continuerà a vivere nei nostri cuori». (fra.vel.)

Foto di Eliseno Sposato

