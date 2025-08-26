Contributi ai Comuni per la riqualificazione dei percorsi di accesso alle spiagge

IL SOSTEGNO AL TURISMO

La Regione Calabria ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la “Riqualificazione dei percorsi di accesso alle spiagge regionali prive di concessioni balneari”, finanziato a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027.

“Attraverso questo Avviso – ha affermato l’assessore al Turismo – ai Comuni costieri presenti nel territorio regionale, con spiagge riconosciute di rilevanza strategica per vocazione turistica e/o per particolari riconoscimenti paesaggistici o naturalistici, saranno concessi appositi contributi per la realizzazione di interventi di manutenzione funzionale, messa in sicurezza, recupero e ripristino dei percorsi e della sentieristica di accesso alle spiagge regionali non assegnate in concessione a soggetti privati”.

Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma regionale online https://documentale.regione.calabria.it/portale/ a partire dal 1° settembre 2025 (ore 12:00) ed entro e non oltre il 22 settembre 2025 (ore 12:00).

Il testo integrale dell’Avviso e la relativa modulistica sono disponibili nella sezione “Bandi e Avvisi di gara” del portale istituzionale.

“Un grande possibilità – ha concluso l’assessore – data alle amministrazioni comunali che presenteranno domanda, per poter ripristinare e rendere così più attrattivo il proprio territorio. Un lavoro sinergico che rientra nella visione complessiva con l’obiettivo di rendere la Calabria una regione armoniosa, in sintonia con la natura che la rende unica”.