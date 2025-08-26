Non rispetta il divieto di avvicinamento alla moglie, arrestato nel Catanzarese

IL PROVVEDIMENTO

PENTONE Domenica scorsa a Pentone, i militari della locale stazione dei carabinieri hanno arrestato un 37enne di origini straniere per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’uomo, già sottoposto alla predetta misura con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 mt dalla moglie e dai figli, rientrato in Italia il 22 agosto scorso, si sarebbe presentato presso l’abitazione della donna, venendo accolto da quest’ultima con la quale era in contatto per ragioni di affidamento del figlio. Tuttavia, dopo alcuni giorni, la donna sarebbe stata costretta a richiedere l’intervento dei militari dell’arma per una lite in corso con il marito, scaturita dall’eccessiva assunzione di alcol da parte dell’uomo. I carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno trovato l’uomo all’interno dell’appartamento, in stato di alterazione psicofisico, perciò hanno proceduto immediatamente al suo arresto in flagranza per la violazione del provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti. L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato portato nelle camere di sicurezza fino all’udienza di convalida, all’esito della quale il giudice, rimettendo in libertà l’uomo, ha ripristinato la misura cautelare in atto.