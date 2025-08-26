Villa Certosa di Berlusconi nel mirino di un sultano

la dimora dell’ex premier

Villa Certosa vicina alla vendita. La residenza estiva cara al fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi sarebbe oggetto di una trattativa prossima alla conclusione, secondo quanto riporta il giornale locale La Nuova Sardegna. In un articolo dell’edizione online del quotidiano, si fa riferimento all’interesse mostrato da un facoltoso arabo, che sarebbe disposto a portare avanti una trattativa per acquisire la proprietà di Punta Lada in Sardegna, dal valore stimato che oscilla tra i 260 e i 500 milioni di euro, che si estende su 4.500 metri quadri su un parco di 120 ettari e con 126 stanze, avrebbe suscitato l’interesse del sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah.

«Nessuna trattativa in fase avanzata. Stiamo solo raccogliendo varie manifestazioni d’interesse, tutte allo stadio preliminare». È quanto riferisce un portavoce di Fininvest in merito alle indiscrezioni su una possibile vendita di Villa Certosa, la villa estiva di Silvio Berlusconi nei pressi di Porto Rotondo, ipotizzata da La Nuova Sardegna come in fase conclusiva. «Non commentiamo mai indiscrezioni su singoli interlocutori», ha aggiunto.

