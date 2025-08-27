Skip to main content

il nuovo incarico

Catanzaro, Floriano Noto entra nel Consiglio Direttivo della Serie B

Il presidente giallorosso eletto all’unanimità durante l’Assemblea della Lega a Milano. Succede a Francesco Dini, passato in Serie A con la Cremonese

Pubblicato il: 27/08/2025 – 16:43
CATANZARO L’Assemblea della Lega Serie B, riunita oggi a Milano, ha eletto all’unanimità il presidente dell’Us Catanzaro, Floriano Noto, quale nuovo membro del Consiglio Direttivo. La sua candidatura era stata presentata in maniera unitaria dall’Assemblea, a seguito della decadenza del presidente della Cremonese Francesco Dini, promosso in Serie A.
In apertura dei lavori, il presidente Paolo Bedin ha consegnato una targa ad Adriano Galliani, vicepresidente e amministratore delegato dell’AC Monza, per celebrare i suoi 50 anni di attività nel mondo del calcio.
Ampio spazio è stato poi dedicato al tema dei diritti audiovisivi. Sono stati illustrati i nuovi pacchetti “Highlights” e “Goal Day”, già disponibili sul portale Lega, insieme a un piano di promozione del canale La B Channel, che dopo l’avvio con la prima giornata di campionato prevede l’ingresso di nuovi partner. Presentato anche un progetto di fruizione e consolidamento del canale ufficiale Lnpb YouTube. Contestualmente, è stata varata una strategia per l’ampliamento dei diritti internazionali attraverso accordi mirati allo sviluppo sui mercati esteri.
Il presidente Bedin ha inoltre aggiornato l’Assemblea sui più recenti incontri con i presidenti delle leghe professionistiche e sugli esiti dell’ultimo Consiglio federale. È stato comunicato anche il rinnovo della collaborazione con Sportradar per il progetto Integrity Tour, che prevede incontri di formazione con i calciatori nelle sedi dei club per la prevenzione del match fixing, oltre al monitoraggio delle gare del campionato Primavera 2.
Infine, l’Assemblea ha deliberato la costituzione di una quarta Commissione interna “legale-fiscale”, che si affiancherà a quelle già attive su infrastrutture, valorizzazione del talento e sostenibilità economico-finanziaria.

