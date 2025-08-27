Catanzaro, Rapuano arbitrerà la gara del “Picco” contro lo Spezia
Resi noti i direttori di gara della seconda giornata del campionato di serie B
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della seconda giornata del campionato di serie B. 30/08 Reggiana – Empoli (29/08, ore 20.30) arbitro: Sacchi di Macerata; Juve Stabia – Venezia (ore 19) arbitro: Perenzoni di Rovereto; Mantova – Pescara (ore 19) arbitro: Mucera di Palermo; Cesena – Entella (ore 21) arbitro: Turrini di Firenze; Palermo – Frosinone (ore 21) arbitro: Di Bello di Brindisi; Spezia – Catanzaro (ore 21) arbitro: Rapuano di Rimini; Carrarese – Padova (31/08, ore 19) arbitro: Zanotti di Rimini; Sudtirol – Sampdoria (31/08, ore 19) arbitro: Fabbri di Ravenna; Bari – Monza (31/08, ore 21) arbitro: Galipò di Firenze; Modena – Avellino (31/08, ore 21) arbitro: Massimi di Termoli.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato