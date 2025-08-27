Delmastro a Catanzaro: «Con noi 10 mila assunzioni in due anni. Non ci sarà uno svuotacarceri»

il sopralluogo

CATANZARO Il primo problema è quello legato alla «carenza d’organico» nella Polizia penitenziaria, criticità a cui il governo sta cercando di risolvere «con oltre 10.700 assunzioni già finanziate nei primi 2 anni». A dirlo è il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, in visita oggi al carcere di Catanzaro, che ribadito come «non ci sia spazio per uno svuotacarceri con il governo Meloni» per risolvere il problema del sovraffollamento. «Non lo faremo per la sicurezza del paese, per quello che dobbiamo alle vittime dei reati e ai loro parenti. Io sono nato 50 anni fa, sono “nel mezzo del cammino della mia vita”, come direbbe il poeta. In tutti questi anni abbiamo solo sperimentato “sinistri” svuota carcere, ma ancora oggi c’è il problema del sovraffollamento con 10 mila posti detentivi che mancano. Anche mio figlio Giovanni di 11 anni ha capito che le ricette del passato sono sbagliate. Non le ripercorreremo».

Un piano carceri da 750 milioni

Per Delmastro la soluzione è un piano carceri: «Lo abbiamo già finanziato con 750 milioni e con un commissario dell’edilizia penitenziaria per attuare più velocemente queste misure e avere un carcere molto più umano e con spazi detentivi più accoglienti. Ma mai più – ribadisce – avremo uno svuota carceri. In primavera si inizieranno a vedere i primi padiglioni del piano». Per quanto riguarda le principali criticità del carcere catanzarese, il sottosegretario alla Giustizia aggiunge: «Sono state segnalate le criticità legate ai detenuti psichiatrici, la cui risposta deve essere data congiuntamente con le regioni, non avendo più la sanità penitenziaria, ma essendoci quella nazionale e regionale». Ma anche e soprattutto la carenza d’organico: «Abbiamo fatto oltre 10.700 assunzioni già finanziate nei primi due anni e 6 mesi di governo. Se avessero fatto così come me tutti i sottosegretari che mi hanno preceduto, oggi parleremo di sovraffollamento di polizia penitenziaria e non di detenuti». Delmastro cita qualche numero: «Abbiamo avuto 1.479 allievi agenti col 181esimo corso, 244 col 182esimo, 1.870 col 183esimo, 1.715 col 184esimo, adesso in corso il 185esimo con 2.568 allievi agenti, ho già firmato un bando per 3.249 allievi agenti. Lo Stato non arretra più in termini di sicurezza». Un ingente numero di agenti penitenziari potrebbe finire a Catanzaro: «Oggi con le sigle sindacali abbiamo parlato della distribuzione del 185esimo corso atteso che anche a Catanzaro. Vi è un problema di carenza di organico che potrà essere parzialmente risolto con le assegnazioni che verranno fatte a questo distretto. Stiamo cercando di porre rimedio con queste ciclopiche assunzioni e riducendo il corso a 4 mesi proprio per riuscire a fare più corsi nel in un solo anno». (redazione@corrierecal.it)

