Neonata rapita a Cosenza, per Rosa Vespa chiesto l’abbreviato (condizionato alla perizia psichiatrica)

IL PROCESSO

COSENZA A quanto apprende l’Adnkronos, gli avvocati di Rosa Vespa, la donna che nello scorso gennaio sottrasse una neonata dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza, hanno deciso di chiedere il giudizio abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica sulla donna. Di conseguenza l’udienza collegiale prevista per il 23 settembre prossimo slitta al 29 settembre davanti al giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere se accogliere la richiesta della difesa di Vespa. In quella data i legali della famiglia di Valeria Chiappetta, la donna che aveva dato alla luce la figlia Sofia, si costituiranno parte civile attraverso gli avvocati Chiara Penna e Paolo Pisani: i legali confermano all’Adnkronos che, «se il gip dovesse accogliere la richiesta del rito abbreviato condizionato, interverremo con le nostre consulenti, la professoressa Simonetta Costanzo e la dottoressa Flaminia Bolzan».