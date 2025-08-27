Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:27
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

IL PROCESSO

Neonata rapita a Cosenza, per Rosa Vespa chiesto l’abbreviato (condizionato alla perizia psichiatrica)

L’udienza collegiale prevista per il 23 settembre prossimo slitta al 29 settembre davanti al giudice per le indagini preliminari

Pubblicato il: 27/08/2025 – 14:26
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Neonata rapita a Cosenza, per Rosa Vespa chiesto l’abbreviato (condizionato alla perizia psichiatrica)

COSENZA A quanto apprende l’Adnkronos, gli avvocati di Rosa Vespa, la donna che nello scorso gennaio sottrasse una neonata dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza, hanno deciso di chiedere il giudizio abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica sulla donna. Di conseguenza l’udienza collegiale prevista per il 23 settembre prossimo slitta al 29 settembre davanti al giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere se accogliere la richiesta della difesa di Vespa. In quella data i legali della famiglia di Valeria Chiappetta, la donna che aveva dato alla luce la figlia Sofia, si costituiranno parte civile attraverso gli avvocati Chiara Penna e Paolo Pisani: i legali confermano all’Adnkronos che, «se il gip dovesse accogliere la richiesta del rito abbreviato condizionato, interverremo con le nostre consulenti, la professoressa Simonetta Costanzo e la dottoressa Flaminia Bolzan».

Argomenti
chiesto abbreviato per Rosa Vespa
neonata rapita a cosenza
rapimento sacro cuore cosenza
Rilevanti
Rosa Vespa
tentato rapimento cosenza
tentato rapimento sacro cuore
tentato rapimento sofia
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x