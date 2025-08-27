Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:47
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’opera

Ponte sullo Stretto, Salvini: «Controlli antimafia rafforzati, non ignorati»

Il leader della Lega ribatte alle accuse: «Nessun euro deve finire nelle mani sbagliate»

Pubblicato il: 27/08/2025 – 9:31
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ponte sullo Stretto, Salvini: «Controlli antimafia rafforzati, non ignorati»

RIMINI «E’ vero esattamente il contrario». Risponde così Matteo Salvini, leader della Lega, a chi sostiene che in nome della rapidità di esecuzione, siano stati bypassati o trascurati i controlli antimafia per i lavori del ponte sullo Stretto di Messina. «Volevamo e vogliamo rafforzare i controlli – spiega il leader del Carroccio a ilsussidiario.net in vista della sua partecipazione al Meeting di Cl oggi a Rimini – utilizzando gli stessi strumenti già in atto – con successo – per le Olimpiadi Milano Cortina. Manteniamo l’attenzione al massimo, garantire lavoro, speranza e futuro (soprattutto ai giovani) è la migliore risposta alle mafie, che prosperano dove non c’è sviluppo. I prefetti sono al lavoro da tempo, le forze dell’ordine anche, le Procure interessate certamente vigilano e vigileranno. L’obiettivo è che ogni euro speso finisca nelle tasche di imprenditori e lavoratori perbene», sottolinea. In Europa, sostiene Salvini, ho trovato «più interesse» per l’opera che ostilità. Si tratta, dice il ministro delle infrastrutture e trasporti, di un «tassello fondamentale del corridoio di collegamento tra il Mediterraneo e il Nord Europa, ed è una logica conseguenza degli investimenti straordinari che stiamo facendo nel Mezzogiorno: parlo dell’alta velocità e capacità ferroviaria in esecuzione e in progettazione fra Salerno e Reggio Calabria, come fra Palermo e Messina, per esempio. I posti siciliani, calabresi, campani e pugliesi potranno fare concorrenza a quelli olandesi e tedeschi, per le navi in arrivo da Suez. Si inquinerà di meno, si perderà meno tempo e, in Italia, si lavorerà di più». (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
antimafia ponte sullo stretto
PONTE SULLO STRETTO
SALVINI
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x