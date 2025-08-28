Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:36
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la tragedia

Travolto a 18 anni mentre attraversa: muore ragazzo tedesco a Roma

L’impatto è avvenuto sulla via Tuscolana. Il giovane è deceduto in ospedale

Pubblicato il: 28/08/2025 – 12:36
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Travolto a 18 anni mentre attraversa: muore ragazzo tedesco a Roma

ROMA Drammatico incidente nella serata di ieri sulla via Tuscolana a Roma. Un ragazzo di 18 anni, di nazionalità tedesca, è morto in ospedale dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada all’altezza del civico 1183, in direzione del Grande raccordo anulare. L’impatto si è verificato intorno alle ore 22. Alla guida della vettura, una Renault Captur, un giovane brasiliano di 25 anni, che si è fermato per prestare soccorso al pedone e ha allertato i servizi di emergenza. Il 18enne è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico Tor Vergata, dove successivamente è deceduto. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma, che ora indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
giovane investito a roma
tedesco investito
tedesco investito a roma
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x