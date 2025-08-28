Travolto a 18 anni mentre attraversa: muore ragazzo tedesco a Roma

la tragedia

ROMA Drammatico incidente nella serata di ieri sulla via Tuscolana a Roma. Un ragazzo di 18 anni, di nazionalità tedesca, è morto in ospedale dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada all’altezza del civico 1183, in direzione del Grande raccordo anulare. L’impatto si è verificato intorno alle ore 22. Alla guida della vettura, una Renault Captur, un giovane brasiliano di 25 anni, che si è fermato per prestare soccorso al pedone e ha allertato i servizi di emergenza. Il 18enne è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico Tor Vergata, dove successivamente è deceduto. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma, che ora indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato