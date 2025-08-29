Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
l’omicidio
Agguato nel Napoletano, ucciso un 35enne
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era considerato dagli inquirenti vicino al clan Di Martino
Pubblicato il: 29/08/2025 – 17:21
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Omicidio nel Napoletano. A Gragnano, un’ora fa circa, i carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono intervenuti in via Cappella della Guardia, dove Alfonso Cesarano, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine e considerato dagli inquirenti vicino al clan Di Martino, è morto, colpito da 5 proiettili. Indagini in corso per ricostruire dinamica.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali