Ultimo aggiornamento alle 19:12
l’omicidio

Agguato nel Napoletano, ucciso un 35enne

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era considerato dagli inquirenti vicino al clan Di Martino

Pubblicato il: 29/08/2025 – 17:21
Omicidio nel Napoletano. A Gragnano, un’ora fa circa, i carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono intervenuti in via Cappella della Guardia, dove Alfonso Cesarano, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine e considerato dagli inquirenti vicino al clan Di Martino, è morto, colpito da 5 proiettili. Indagini in corso per ricostruire dinamica. 

