Agguato nel Napoletano, ucciso un 35enne

l’omicidio

Omicidio nel Napoletano. A Gragnano, un’ora fa circa, i carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono intervenuti in via Cappella della Guardia, dove Alfonso Cesarano, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine e considerato dagli inquirenti vicino al clan Di Martino, è morto, colpito da 5 proiettili. Indagini in corso per ricostruire dinamica.

