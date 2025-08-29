Emergenza idrica in Calabria, Sbarra: «Il Governo non lascia soli i territori»

il provvedimento

CATANZARO «La proroga dello stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei Ministri, per la situazione di grave deficit idrico in atto nei territori della città metropolitana di Reggio Calabria, della provincia di Crotone ed in alcuni comuni della provincia di Cosenza, conferma che l’emergenza idrica in Calabria rimane per il Governo Meloni una priorità». Lo afferma, in una nota, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per il Sud, Luigi Sbarra. «Ringrazio il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci – aggiunge Sbarra – per l’attenzione e la sensibilità verso questa grave criticità che sta mettendo a dura prova alcuni territori della regione Calabria. La carenza d’acqua comporta ingenti danni per il comparto agricolo e zootecnico e ripercussioni notevoli per imprese e comunità locali. La sinergia ed il lavoro di squadra tra la regione e il Governo Meloni sono lo strumento più efficace e concreto per tutelare il territorio calabrese e i suoi cittadini e rispondere in modo strutturato alle emergenze in atto».

