Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:54
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

lo scontro politico

Cannizzaro: «Tridico nervoso, chieda un Maalox a Beppe Grillo»

Il coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria: «Tra poche settimane saranno i calabresi a decidere se tornare indietro o andare avanti»

Pubblicato il: 30/08/2025 – 14:37
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cannizzaro: «Tridico nervoso, chieda un Maalox a Beppe Grillo»

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria:

«E niente… o i numeri dicono ciò che pensano loro, oppure sono farlocchi. Ha sempre funzionato così e continua a funzionare così. Per la sinistra, Pd o Movimento 5 Stelle poco cambia, la verità è sempre e comunque solo quella dettata dalle loro testate e dai loro amici. Se un sondaggio dice qualcosa che non gradiscono è propaganda. Pasquale Tridico, piuttosto nervoso per essere un professore universitario, chieda un Maalox a Beppe Grillo e stia sereno. Tra poche settimane saranno i calabresi a decidere se tornare indietro – affidandosi alla sua armata brancaleone (da Renzi a Rifondazione comunista) – o andare avanti, confermando la fiducia al presidente Roberto Occhiuto e al centrodestra unito. Nel frattempo l’ex presidente dell’Inps, che già ha annunciato la sua intenzione di voler cacciare dalla Calabria Ryanair, facendo tornare Reggio e il nostro sistema aeroportuale nel Medioevo, potrebbe chiarire una volta per tutte le sue intenzioni sul futuro in Parlamento Ue: la molla o no la poltrona dorata da 16mila euro al mese di Bruxelles?».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Forza Italia
FRANCESCO CANNIZZARO
Importanti
pasquale tridico
ROBERTO OCCHIUTO
Categorie collegate
Politica
Regione
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x