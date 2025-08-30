Da Acquaformosa in Sicilia: Raffaele De Angelis nuovo eparca di Piana degli Albanesi

la nomina

Il Papa ha nominato vescovo dell’Eparchia di Piana degli Albanesi di Sicilia don Papàs Raffaele De Angelis, del clero dell’Eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi, finora parroco di San Giovanni Battista ad Acquaformosa. A comunicare la nomina è stato monsignor Donato Oliverio, vescovo di Lungro degli Italo-Albanesi dell’Italia Continentale, che ha convocato oggi a mezzogiorno nella Cattedrale i presbiteri, diaconi, seminaristi, religiose e fedeli laici e laiche dell’Eparchia. Con questa nomina, padre Raffaele De Angelis è chiamato a guidare l’Eparchia di Piana degli Albanesi, che ha sede in Sicilia e rappresenta una delle principali comunità cattoliche di rito bizantino in Italia, erede della tradizione arbëreshë.

Il profilo

Nato a Castrovillari (CS) nel 1979, fece gli studi umanistici nel liceo classico statale di Castrovillari, dove nel 1998 conseguì la maturità classica. Poi fu ammesso nel Pontificio Collegio Greco “S. Atanasio” a Roma, ove completò i corsi filosofici e teologici presso la Pontificia Università Gregoriana, conseguendo nel 2006 il Baccalaureato in filosofia e la Licenza in Teologia Morale. Nel 2015 ha conseguito a Roma anche il Dottorato in Teologia Morale presso la Pontificia Università Gregoriana. Ordinato presbitero nel 2006 da Mons. Ercole Lupinacci, fu subito nominato vicario cooperatore nella chiesa del SS. Salvatore in Cosenza, e vice-rettore del Seminario Maggiore Eparchiale di Lungro e padre spirituale dei seminaristi.

Nel 2007 viene nominato Amministratore parrocchiale nella chiesa SS. Salvatore in Lungro, e nel 2008 Amministratore Parrocchiale nella Chiesa San Giovanni Battista in Acquaformosa, ove nel 2010 ricevette la nomina da Parroco. Ha insegnato Teologia morale fondamentale e speciale nel seminario teologico dell’arcidiocesi di Cosenza; attualmente è docente ordinario di Teologia morale fondamentale e speciale nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “S. Francesco di Sales” di Cosenza.

Dal 2012 ricopre anche l’incarico di Ecomomo della Diocesi, ed è membro del Consiglio diocesano affari economici. È anche Assistente unitario dell’Azione Cattolica Diocesana.

