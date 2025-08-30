Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:37
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’intervento

Paura a San Gregorio d’Ippona, i vigili del fuoco intervengono per una fuoriuscita di gas – FOTO

Un incendio di alcuni residui di potatura ha interessato il gruppo valvolare di un serbatoio di gpl interrato

Pubblicato il: 30/08/2025 – 11:46
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Paura a San Gregorio d’Ippona, i vigili del fuoco intervengono per una fuoriuscita di gas – FOTO

SAN GREGORIO D’IPPONA Nel pomeriggio di ieri, 29 agosto, i Vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono stati impegnati per un incendio che ha interessato un serbatoio di gpl a San Gregorio d’Ippona. Un incendio di alcuni residui di potatura ha interessato il gruppo valvolare di un serbatoio di gpl interrato causando il danneggiamento dello stesso con conseguente fuoriuscita del gas. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, dopo aver spento l’incendio hanno constatato che la fuoriuscita di gas non poteva essere intercettata e pertanto, a scopo cautelativo, hanno evacuato gli occupanti di alcune abitazioni site nelle vicinanze delimitando l’area.

Attraverso un’attività di monitoraggio delle aree limitrofe tramite esplosimetri si è mantenuta la concentrazione del gpl al di sotto del limite inferiore di esplosività in attesa dell’intervento del Nucleo Regionale N.B.C.R., specializzato nella gestione di scenari coinvolgenti sostanze pericolose, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area di intervento con conseguente rientro degli occupanti all’interno delle proprie abitazioni.. L’intervento si è concluso alle ore 24 circa.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
fuoriuscita gpl
gas
gpl
Importanti
perdita gas
San Gregorio d’Ippona
Vibo Valentia
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x