Ultimo aggiornamento alle 16:54
l’aggressione

Tentato femminicidio nel Crotonese, il 72enne arrestato aveva già minacciato il figlio e non accettava la separazione dalla moglie

La vittima, difesa dall’avvocato Chiara Penna, è ricoverata a Cosenza dove è stata trasportata d’urgenza e ora è fuori pericolo

Pubblicato il: 30/08/2025 – 16:49
CROTONE Ha tentato di uccidere l’ex moglie con un coltello ferendola al collo e alla spalla, dopo averla speronata con l’auto e costretta a fermarsi. È accaduto a Roccabernarda, in provincia di Crotone l’altro ieri pomeriggio. L’uomo, un 72enne, è stato arrestato ed è in attesa dell’udienza di convalida. La donna, difesa dall’avvocato Chiara Penna, è ricoverata a Cosenza dove è stata trasportata d’urgenza e ora fuori pericolo. La vittima si era separata un anno fa dopo anni di maltrattamenti. L’uomo non accettava la separazione e ha minacciato con una spranga anche il figlio nei giorni precedenti. Secondo quanto ricostruito, a carico dell’uomo ci sarebbero altre denunce. (redazione@corrierecal.it)

