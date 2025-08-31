Catanzaro, ufficiale l’arrivo di Pandolfi: rinforzo in attacco dal Cittadella

il mercato giallorosso

CATANZARO La notizia era nell’aria, ora è ufficiale. Il Catanzaro si rinforza in attacco ingaggiando Luca Pandolfi, che arriva dall’Aa Cittadella 1973 con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Classe ’98, nello scorso campionato di Serie B, con la formazione veneta, ha collezionato 36 presenze andando a segno 8 volte. Pandolfi in carriera ha vestito anche la maglia del Cosenza in serie B collezionando 17 presenze e nessun gol. A breve il Catanzaro annuncerà anche l’arrivo in giallorosso di Federico Di Francesco dal Palermo. (redazione@corrierecal.it)

