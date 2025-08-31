Colpiti all’alba mentre aspettavano aiuti: Gaza piange altre 20 vittime

il conflitto

È salito ad almeno 20 morti a Gaza il bilancio degli attacchi israeliani che hanno colpito la Striscia dall’alba. Lo riporta Al-Jazeera, precisando che fra le vittime ci sono almeno 13 persone che erano in attesa di aiuti umanitari. Oggi intanto La Global Sumud Flotilla, «la flotta civile coordinata e nonviolenta, composta principalmente da piccole imbarcazioni che salpano da porti di tutto il Mediterraneo per rompere l’assedio illegale di Gaza imposto dall’occupazione israeliana», partirà da Barcellona verso Gaza con oltre 20 imbarcazioni e più di 300 persone. Lo rende noto su X la stessa coalizione, nella quale parteciperanno anche attivisti e politici noti come Greta Thunberg, il brasiliano Thiago Avila e l’ex sindaca di Barcellona Ada Colau. Secondo le prime stime, la flottiglia dovrebbe arrivare nell’enclave a metà settembre. «Questa sarà la missione di solidarietà più grande della storia, con più persone e più imbarcazioni di tutti i tentativi precedenti messi insieme», ha dichiarato Avila ai giornalisti a Barcellona la scorsa settimana. Gli organizzatori affermano che dozzine di altre imbarcazioni dovrebbero partire dai porti tunisini e da altri porti del Mediterraneo il 4 settembre.

Foto Ansa

