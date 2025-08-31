Si legge in: 1 minuto
Fuga di gas, chiusa la SS106 a Montebello Jonico
Blocco temporaneo della circolazione per motivi di sicurezza. In azione vigili del fuoco, forze dell’ordine e Anas
REGGIO CALABRIA A causa di una fuga di gas è chiusa temporaneamente, in via precauzionale, la strada statale 106 “Jonica” al km 23, a Montebello Jonico (nel Reggino). La chiusura si è resa necessaria per consentire la gestione dell’evento. Sul posto sono presenti le i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità. (redazione@corrierecal.it)
